Queda solo un día para el inicio del Mundial Sub 20 y la Selección Chilena que dirige Nicolás Córdova ajusta los últimos detalles para su debut ante Nueva Zelanda por el Grupo A.

Mañana (sábado) La Roja enfrentará a los oceánicos buscando arrancar con el pie derecho en la cita planetaria de la que es anfitriona, para luego enfrentar a Japón y Egipto.

En la previa del estreno, el técnico nacional ya tiene más o menos definido el equipo titular que saltará al gramado del Estadio Nacional, donde solo tiene una duda.

Según información de Radio Cooperativa, en la posición de enganche hay dos opciones y cualquiera podría ser titular: el volante Agustín Arce que pertenece a Universidad de Chile y está a préstamo en Deportes Limache o el argentino-chileno Lautaro Millán de Independiente de Avellaneda.

Mientras que la gran sorpresa sería la inclusión del extremo Rodrigo Godoy de O’Higgins, dejando en la banca a otra alternativa como Francisco Marchant de Colo Colo.

El canterano del Capo de Provincia acompañaría en delantera al capitán Juan Francisco Rossel (Universidad Católica) y a Emiliano Ramos (Everton).

Nicolás Córdova tiene en mente la formación de Chile para el debut en el Mundial Sub 20. (Foto: FFCH)

Probable formación de La Roja Sub 20

Considerando lo anterior, la probable formación de La Roja Sub 20 es la siguiente: Ignacio Sáez; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Milovan Celis, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Joaquín Silva, Agustín Arce (Lautaro Millán); Emiliano Ramos, Juan Francisco Rossel y Rodrigo Godoy.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Chile vs Nueva Zelanda?

La Roja recibe a ‘All Whites’ este sábado 27 de septiembre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago, por la primera fecha del Grupo A en el Mundial Sub 20.