Todo listo para que arranque el Mundial Sub 20 donde la selección chilena buscará en casa, emular su mejor campaña histórica cuando en 2007 alcanzó el tercer lugar con una camada de futbolistas que dio paso a la histórica ‘Generación Dorada’.

Si bien la cita planetaria que se disputará en Santiago, Valparaíso, Talca y Rancagua no contará con el español Yamine Lamal del Barcelona y el argentino Franco Mastantuono del Real Madrid, quienes no consiguieron el permiso de sus clubes, serán otros los jóvenes que están llamados a robarse las miradas en el Mundial de la categoría.

Entre los futbolistas de más alto valor destacan cinco nombres que, según su valor de mercado, se perfilan como las grandes figuras del torneo. Sin embargo, llama la atención que entre los más cotizados no aparece ningún representante chileno.

Pedro el jugador más millonario del Mundial Sub 20 (Zenit).

Encabezando la lista está Pedro (Brasil), extremo izquierdo de 19 años quien la temporada pasada llegó de Corinthians al Zenit de Rusia. Actualmente el valor alcanza los 12 millones de euros, lo que lo convierte en el jugador más caro del certamen.

Le siguen un grupo de futbolistas con gran proyección tasados en 8 millones de euros: Jon Martín (España), defensor central de la Real Sociedad; Obed Vargas (México), mediocampista del Santos Laguna; Gianluca Prestianni (Argentina), extremo derecho del Benfica; y Julio Soler (Argentina), lateral izquierdo que milita en el Bournemouth de la Premier League.

Respecto a los chilenos, el futbolista más caro del plantel de Nicolás Córdova asoma el argentino nacionalizado Lautaro Millán de Independiente cuyo valor alcanza los 3 millones de dólares.

Lautaro Millán, el jugador más valioso de la selección chilena (Getty Images).

Jugadores más valiosos del Mundial Sub 20