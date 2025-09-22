Este sábado 27 de septiembre arranca la acción del Mundial Sub 20 en Chile, donde La Roja buscará ser protagonista de su grupo y, de esa manera, poder acceder a la siguiente ronda de la cita planetaria.

Chile será el centro del universo futbolístico joven durante casi tres semanas, donde todas las selecciones buscarán coronarse campeones del mundo de la categoría y proyectar a los cracks del futuro en el fútbol.

Serán 24 equipos de 6 confederaciones distintas los que lucharán por el cetro de campeón y en Sudamérica hay 5 representantes: Chile -por ser anfitrión, Colombia, Paraguay, Argentina y Brasil, siendo estos últimos dos los grandes candidatos al título.

Nico Córdova espera clasificar a Chile a la segunda ronda en el Mundial. | Foto: Photosport

Por Asia estará Australia, Arabia Saudita, Japón -rival de Chile- y Corea del Sur, mientras que por la confederación africana estará Egipto -también rival de Chile- Marruecos, la siempre candidata Nigeria y Sudáfrica.

Por Oceanía solo habrá dos representantes: Nueva Caledonia, quienes debutan en este torneo, y Nueva Zelanda, que será rival de Chile en el Grupo A. Norteamérica, por otro lado, contará con Panamá, Estados Unidos, Cuba y México.

Los rivales más fuertes, sin duda, vienen de Europa donde el gran ausente en la cita es Alemania. De igual manera, Italia, Francia, Ucrania, España y Noruega serán los representantes del viejo continente en la cita planetaria.

Las fechas claves del Mundial Sub 20 de Chile 2025

El Mundial Sub 20 de Chile 2025 arranca el sábado 27 de septiembre con el duelo entre Japón y Egipto en el Estadio Nacional y culminará con la gran final en el mismo recinto el 19 de octubre.