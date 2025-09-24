Universidad Católica ha sido históricamente una de las canteras más prolíficas del fútbol chileno, aportando muchos talentos jóvenes que luego brilla en distintos clubes nacionales e internacionales.

Varios futbolistas que pasaron por la UC tuvieron la oportunidad de representar a Chile en Mundiales Sub 20, un torneo que pone a prueba su calidad frente a las principales promesas del fútbol mundial y les permite ganar experiencia internacional de alto nivel.

No obstante, en esta ocasión, Nicolás Córdova solo confió en un jugador de los Cruzados para el Mundial Sub 20 2025 que se disputará en nuestro país: el delantero Francisco Rossel.

Por esta razón, en BOLAVIP rememoramos la historia de cinco cracks de Universidad Católica que representaron al país en la competencia juvenil:

Raimundo Tupper

Defensor que integró la selección chilena en el Mundial Sub 20 de 1987, donde supo vestir la camiseta de Chile en 5 oportunidades y alcanzó el cuarto lugar.

Luka Tudor

Delantero que participó en el mismo torneo de 1987, jugando 6 partidos anotando 3 goles en la campaña (1 a la campeona Yugoslavia y 2 a Togo).

José Pedro Fuenzalida

Participó en el Mundial Sub 20 de 2005, destacándose por su versatilidad y capacidad de liderazgo en el campo. Más tarde llegó a jugar en la selección adulta y ganó dos títulos de la Copa América.

Chapita Fuenzalida con el dorsal 19 | FOTO: Rodrigo Arangua | AFP

Gary Medel

Participó en el Mundial Sub 20 de 2007 en Canadá, donde Chile logró un histórico tercer lugar tras vencer por la mínima a Austria. Más adelante, fue parte de la Generación Dorada que conquistó dos títulos de la Copa América.

Gary Medel fue fundamental en la campaña de La Roja en Canadá 2007 | FOTO: Archivo

Nicolás Castillo

Delantero que formó parte de la selección chilena en el Mundial Sub 20 de Turquía bajo la dirección de Mario Salas. Marcó cuatro goles, pero sufrió una dura derrota frente a Ghana en cuartos de final, cayendo en tiempo extra.

Nicolás Castillo y Ángelo Henríquez formaron una dupla letarl en la Sub 20 | FOTO: Photosport

Arranca el Mundial Sub 20

Este sábado 27 de septiembre arranca el Mundial Sub 20 para Chile, toda vez que el equipo dirigido por Nicolás Córdova enfrentará a las 8 de la noche a Nueva Zelanda en el Estadio Nacional.