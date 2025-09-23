Este fin de semana comienza el Mundial Sub 20 que se desarrollará en nuestro país entre el 27 de septiembre y 19 de octubre, el que tiene como sedes a Santiago, Valparaíso, Rancagua y Viña del Mar.

Obviamente la Selección Chilena será la anfitriona, donde en total competirán 24 equipos divididos en seis grupos. La Roja está en el Grupo A junto a Nueva Zelanda, Japón y Egipto.

Esta semana la FIFA ya publicó las nóminas que entregó cada uno de los entrenadores, donde en Chile figura Nicolás Córdova como el adiestrador del combinado nacional.

El exfutbolista llenó los 21 cupos con 18 futbolistas del medio local y tres que militan en el extranjero, que son el defensa Matías Pérez (Lecce/Italia), el volante Lautaro Millán (Independiente/Argentina) y el delantero Willy Chatiliez (Huesca/España).

Pero también hay grandes ausentes, que son los nombres más llamativos y que venían siendo parte de este proceso al mando de Córdova.

Los 6 grandes ausentes de Chile para el Mundial Sub 20

El primer de ellos es el delantero Damián Pizarro, quien acaba de ser enviado a préstamo desde el Udinese de Italia al Le Havre de Francia, donde el fin de semana debutó en la Ligue 1. Al haberse unido recién a este club y no ser fecha FIFA, el formado en Colo Colo no será parte del Mundial Sub 20.

Otro que quedó fuera de la lista al no ser autorizado por su equipo es el defensa Iván Román, que pertenece al Atlético Mineiro de Brasil. El entrenador Jorge Sampaoli tampoco le permitió venir a disputar esta Copa del Mundo en Chile.

Iván Román es otro de los grandes ausentes de Chile para el Mundial Sub 20. (Foto: @Atletico)

Situación similar es la del volante Tomás Roco que brilla en el equipo juvenil de Fortaleza, también en Brasil. Lo mismo ocurrió con Favian Loyola del Orlando City de la MLS.

Mientras que por decisión técnica de Nicolás Córdova quedaron fuera dos jugadores del medio local que también habían tenido bastante regularidad en La Roja Sub 20.

Estos son el atacante Leandro Hernández de Colo Colo y el volante Ignacio Vásquez de Universidad de Chile. Ambos habían estado en el Sudamericano de inicios de año en Venezuela.

¿Cuándo debuta Chile en el Mundial Sub 20?

La Roja Sub 20 debuta el sábado 27 de septiembre ante Nueva Zelanda desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la primera fecha del Grupo A.