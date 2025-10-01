La selección chilena sufrió un duro traspié en la fase de grupos del Mundial Sub-20 tras caer 2-0 de forma inapelable ante el combinado de Japón en el Estadio Nacional.

El conjunto de Nicolás Córdova mostró varias falencias en ofensiva donde no fue preciso a la hora de concretar las llegadas, y también en líneas defensivas, al punto que cometió dos penales en contra.

Uno que analizó la derrota de la selección chilena ante los del ‘Sol Naciente’ fue el periodista deportivo Juan Cristóbal Guarello, quien en su programa de “La Hora de King Kong” le puso nota al uno a uno de La Roja.

La Roja complicó sus opciones en el Mundial Sub-20 (Photosport).

Guarello comenzó desde la portería hasta la zona de ataque y Nicolás Córdova, a quien le puso la peor nota, un 2. “Muy bien Mella. Un 6; Faúndez, no subió nunca. 4; Pérez un desastre, 2.5; Garguez, malito. Un 4; Romero, la sufriste, te doy el 4”, comentó de entrada

Con el análisis del mediocampo, las notas fueron mejorando: “Sandoval, 3.5; Millán, premio al esfuerzo, 5; Arce, otro esforzado, un 4.8”, lanzó.

Y sobre los delanteros, las notas fueron peores: “Chatillez, mal, 3.5; Rosell, mal, te perdiste tres goles, un 3; Ramos se lesionó, así que no le vamos a poner nota”.

El duro análisis de Guarello a la Roja en el Mundial Sub-20

A la hora de analizar el partido, el rostro de Canal 13 fue tajante: “¿Cuál es el jugador que hoy tiene pasta en esta selección? A mí me gusta Millán, Arce, Mella es buen arquero… ¿Pero cuáles son los diferentes? No hay”, lanzó.

“Entonces, no hay mucha materia prima. Chile iba a realizar un Mundial y tu activo te lo escondían. La Sub 20 jugaba a puertas cerradas, la escondieron todo lo que podían, ni los periodistas podían entrar”, cerró.

La selección chilena de Nicolás Córdova se jugará la vida el próximo viernes 3 de octubre desde las 20:00 horas en el Estadio Nacional cuando enfrente a Egipto en el cierre del Grupo A.