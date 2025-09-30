La Selección Chilena sub 20 sufrió un duro golpe en esta jornada tras lo que fue su derrota por 2-0 ante Japón en la segunda fecha del Grupo A, en la que los dirigidos por Nicólas Córdova se complican con este resultado en su misión de avanzar a la próxima fase.

Tras lo que fue este partido, el periodista Manuel de Tezanos tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que fue esta derrota, en la que cuestionó con todo lo que es el trabajo del entrenador nacional en este equipo.

“Lo que cuesta enfrentar como tema, es lo que el mismo Córdova puso sobre la balanza al enfrentar este campeonato y justificar algunas nominaciones y algunas cosas que exigía en sus jugadores, que es la cuestión física, él habló mucho de parámetros exigentes, de ponerse a la altura de rivales que físicamente son mejores que nosotros”, parte señalando De Tezanos.

En esa misma línea, el comunicador indicó que si bien al equipo se le ha visto competitivo en el correr a correr, un aspecto que remarca mucho Córdova, desde lo futbolístico está ofreciendo poco y nada, algo que sin duda preocupa en estos dos partidos en el Mundial.

La Roja cayó ante Japón | Foto: Photosport

“Hasta este partido, por lo menos, con Nueva Zelanda y de cierta forma con Japón, de correr a correr estamos igualando a los rivales, el tema es que el fútbol tiene más aspectos, puedes correr mucho y más que los rivales, pero hay que jugar, este equipo corre mucho y no juega nada”, declaró.

Concluyendo, De Tezanos puntualiza mucho en el ámbito futbolístico, ya que en estos partidos ante Nueva Zelanda y Japón, ha visto muy poco trabajo y desequilibrio en este importante punto, en la que también le desliza una crítica por lo que es el tema físico en sus jugadores.

“No es que juegue poco, tiene pocas variables y quedó muy expuesto hoy, de nuevo cayó en constantes centros y pelotazos y vuelvo sobre lo físico, porque si fue tan riguroso el tema de los exámenes previos, dos jugadores desgarrados en el segundo partido recién. ¿Cómo se tomaron esas decisiones?”, cerró.