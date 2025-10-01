La Selección Chilena Sub 20 ha tenido un desempeño irregular en la Copa del Mundo que se está llevando a cabo en Santiago y otras tres regiones de nuestro país.

Tras un debut triunfal y agónico contra Nueva Zelanda, el equipo sufrió una dura derrota por 2-0 ante Japón, un resultado que generó un mar de dudas y críticas en la opinión pública sobre el verdadero nivel del equipo y sus posibilidades de avanzar en el torneo.

A raíz de la caída ante el seleccionado nipón, gran parte de los cuestionamientos de la prensa y los hinchas se centraron en la figura del técnico, Nicolás Córdova. Se analizó su planteamiento táctico, los cambios realizados y la aparente incapacidad del equipo para reaccionar, posicionándolo como el principal responsable del bajo rendimiento exhibido en el segundo partido del certamen.

Luka Tudor y la falta de competitividad de los jugadores de La Roja Sub 20

En medio de la ola de críticas que apuntaban al adiestrador chileno por el rendimiento de La Roja, la voz del exfutbolista Luka Tudor irrumpió para cambiar el foco del debate, apuntando a un problema mucho más profundo y estructural del balompié nacional.

“Muchos de estos chicos no compiten semana a semana en equipos de Primera o Primera B y esto es algo que a los 20 años tiene que pasar (…) Yo no sé cuántos de los nuestros compiten permanentemente”, señaló en el programa Marca Personal en La Metro FM.

Las palabras de Tudor ofrecen una nueva y cruda perspectiva al análisis | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Nicolás Córdova no puede meter la mano en todos los equipos, él no puede preparar a todos los jugadores. Yo no estoy defendiendo a Córdova, pero no vamos a culpar a Córdova por esta cuestión. Esto es el fútbol chileno”, remató.

¿Cuándo es el partido de Chile vs. Egipto por el Mundial Sub 20?

La Selección Chilena se enfrentará por la tercera fecha del Grupo A en el Mundial sub 20 ante Egipto el viernes 3 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional.