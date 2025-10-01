La Selección Chilena sub 20 sufrió un duro golpe en lo que fue la segunda fecha del Mundial en la fase de grupos, en la que el equipo de todos cayó por 2-0 ante Japón en el Estadio Nacional.

Esta caída sin duda que golpea con todo a ‘La Roja’ en su objetivo de lograr la clasificación a la próxima fase, en la que Chile se jugará el todo por el todo en la última fecha frente a Egipto.

Tras este compromiso, el entrenador Nicolás Córdova conversó con los medios de comunicación en zona mixta y salió en defensa del delantero Juan Francisco Rossel, quien ha recibido muchas críticas por parte de los hinchas. y apuntan a que no es un nueve, algo que el DT explica.

“Rossel es nueve. Él juega ahí, no lo puedo poner en otra posición. Es tan nueve que en el Sudamericano hizo cinco goles”, declaró.

Rossel es protegido por Córdova | Foto: Photosport

Concluyendo, Córdova sigue manteniendo toda la fe en el jugador de la Universidad Católica pensando en lo que serán los próximos desafíos del equipo de todos en este Mundial.

“Las que tiene Pancho normalmente, las hace“, cerró.