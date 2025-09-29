Costó y sufrió. Francia, uno de los grandes favoritos para coronarse campeón, luchó hasta el final para debutar con un triunfo en el Mundial Sub-20 ante Sudáfrica por el Grupo E.

En el estreno en esta Copa del Mundo de la sede del estadio Codelco El Teniente de Rancagua, el conjunto galo se impuso por 2-1 y obtuvo sus primeros tres puntos en la competición.

A los 24 minutos, Anthony Rubén Bermont aprovechó un mal despeje sudafricano y en la entrada del área sacó un derechazo para el 1-0.

Pero la alegría duraría poco porque a los 33’, Jody Ah Shene igualaría tras una perfecta ejecución mediante lanzamiento penal.

Largos minutos pasaron hasta que los franceses lograron desnivelar el marcador a través de la anotación de Lucas Michel a los 80’.

Con este triunfo, Francia se pone al frente del Grupo E con tres puntos, delante de Sudáfrica y a la espera de lo que hagan Estados Unidos y Nueva Caledonia.

El próximo duelo de Francia será ante Estados Unidos el próximo 2 de octubre a las 17:00 horas en Rancagua.

