La selección chilena enfrentará este martes un duelo crucial en la fase de grupos del Mundial Sub-20. Los anfitriones del certamen medirán fuerzas con Japón en la segunda jornada del Grupo A, en un duelo donde La Roja podría lograr el pase a los octavos de final.

En el debut, los locales sufrieron para doblegar en los descuentos a Nueva Zelanda (2-1) gracias a las anotaciones de Lautaro Millán e Ian Garguez en los descuentos. Ahora, ante el combinado del ‘Sol Naciente’, la selección chilena podría lograr un boleto histórico a la siguiente ronda.

Y para ello, el técnico Nicolás Córdova dispuso de dos sorpresivos cambios respecto a la formación del debut ante los oceánicos: Patricio Romero y Willy Chatilliez irán desde la partida en desmedro de Nicolás Suárez y Vicente Álvarez.

La formación confirmada de Chile ante Japón

De esta forma, y con el resto de los nombres en la misma posición, Chile alineará en el Nacional con Sebastián Mella al arco; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez y Patricio Romero en defensa; Mario Sandoval, Lautaro Millán y Agustín Arce en mediocampo; Willy Chatiliez, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos en delantera.