Ya terminada lo que fue la primera fecha del Mundial Sub 20 Chile 2025, en donde La Roja logró llevarse un buen triunfo por 2 a 1 sobre Nueva Zelanda, ahora el “Equipo de Todos” se prepara para su segundo desafío.

En esta jornada, el equipo de Nicolás Córdova se mide ante la selección japonesa, equipo que en la primera fecha se impuso a Egipto en el Estadio Nacional por 2 a 0, justo en la antesala del triunfo del combinado nacional ante los neozelandeses.

Ambos elencos llegan con chances de sellar ya su clasificación a la segunda ronda del certamen. Quien se quede con los tres puntos en esta jornada, logrará de forma más que segura acceder a meterse entre los dieciséis mejores del certamen.

Para mayor alegría de los fanáticos quienes no puedan asistir esta tarde al Estadio Nacional a presenciar el partido de la Selección Chilena Sub 20, este encuentro será transmitido por TV abierta completamente gratis.

¿Quién transmite GRATIS y EN VIVO el partido de la Selección Chilena Sub 20?

Si bien el canal que tiene los derechos de todos los encuentros del Mundial Sub 20 es DirecTV, los de La Roja serán transmitidos de forma gratuita por CHV.

Aquel compromiso entre la Selección Chilena y Japón Sub 20, será el encuentro de esta jornada que la estación televisiva transmita para todo Chile.

¿Cómo ver el partido de Chile vs. Japón GRATIS por streaming?

A su vez, para ver el partido de forma online, la web www.chilevisión.cl también transmitirá el compromiso entre Chile y Japón de forma gratuita 100% online.