La Selección Chilena vuelve a la cancha esta noche por la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20, donde enfrentará a Japón en un Estadio Nacional que volverá a estar lleno.

La Roja que dirige Nicolás Córdova viene de un agónico triunfo en el debut por 2-1 ante Nueva Zelanda, mientras que los nipones hicieron lo propio por 2-0 frente a Egipto.

De ahí la importancia de este duelo, ya que se enfrentan los punteros del Grupo A, donde el ganador podría empezar a asegurar la clasificación a octavos de final.

El combinado nacional sabe que esta será una prueba mayor, por lo que el técnico Córdova planea un cambio para darle más dinamismo al equipo.

Se trata del ingreso del puntero Francisco Marchant de Colo Colo en lugar de Vicente Álvarez de Unión San Felipe, quien fue titular en el estreno, pero fue reemplazado a los 52 minutos por el jugador del Cacique.

Considerando esto, la formación de Chile para esta jornada sería la siguiente: Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Matías Pérez, Ian Garguez, Nicolás Suárez; Mario Sandoval, Lautaro Millán, Agustín Arce; Francisco Marchant, Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.

Francisco Marchant sería titular este martes en el Chile vs Japón. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Chile vs Japón?

Este partido entre Chile y Japón se disputa este martes 30 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional, por la segunda fecha del Grupo A en el Mundial Sub 20.

¿Dónde ver GRATIS este partido del Mundial Sub 20?

Este partido se podrá ver de forma GRATUITA en televisión a través de la señal abierta de Chilevisión y también por la señal online del mismo canal.