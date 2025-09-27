La selección de Japón superó por 2-0 al al combinado de Egipto en uno de los dos partidos inaugurales del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile.

El Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos fue testigo del triunfo de los nipones ante los africanos, quienes se llevaron los tres puntos y quedaron punteros del Grupo A, que también comparte la selección chilena y Nueva Zelanda.

La apertura de la cuenta llegó a los 29 minutos a través de lanzamiento penal: con un remate cruzado Rion Ichihara puso el 1-0 ante Egipto.

El 2-0 para la selección del ‘Sol Naciente’ llegaría a los 48’ tras una salida en falso de los egipcios, Hisatsugu Ishii sacó un violento remate desde fuera del área para sellar el triunfo.

Con este resultado, Japón llegó a los 3 puntos y quedó de líder en el Grupo A a la espera de lo que haga La Roja ante Nueva Zelanda.

En la próxima fecha, los japoneses enfrentarán a Chile, el día martes 30 de septiembre a las 20:00 en el Nacional. En tanto, Egipto chocará con Nueva Zelanda el mismo día a las 17:00 horas en Ñuñoa.

Los goles del triunfo de Japón ante Egipto en el Mundial Sub 20