La última gran Selección Chilena Sub-20 fue la de Mario Salas en el año 2013. Chile hizo un buen sudamericano en Argentina, en el cual terminó en el cuarto lugar. Esto le permitió jugar la Copa del Mundo de la categoría en Turquía, a la cual llegó a los cuartos de final.

Entre los elegibles para el Comandante estaban Paulo Díaz, Erick Pulgar y Guillermo Maripán. Sin embargo, no fueron considerados ni para el Sudamericano ni para el Mundial.

Lawrence Vigouroux sí estuvo en el proceso deSalas en la Roja Sub-20. El golero fue convocado para el Sudamericano. Sin embargo, no tuvo participación y no fue convocado para la Copa del Mundo, a la cual fueron Darío Melo como titular, Brayan Cortés y Álvaro Salazar como suplentes.

El arquero que actualmente milita en el Swansea del Championship de Inglaterra, es el único futbolista de aquella gran Sub-20 que está hoy en la selección adulta, considerando la última convocatoria de Nicolás Córdova, en la cual fue titular en la derrota por 3-0 ante Brasil en el estadio Maracaná y en el empate 1-1 frente a Uruguay en el Nacional por Eliminatorias.

Lawrence Vigouroux fue el tercer arquero en el Sudamericano Sub-20 de Argentina tras Darío Melo y Brayan Cortés, incluso quedó fuera del Mundial. En la actualidad es el 1 de la Roja adulta.

Las figuras de ese equipo hoy están muy lejos de la Selección Chilena

Las grandes figuras de la Roja Sub-20 de Mario Salas eran Nicolás Castillo, Ángelo Henríquez y Bryan Rabello, quienes están muy lejos de integrar la Selección Chilena adulta en este momento.

Nicolás Castillo estuvo este año en Santiago City, pero hoy está fuera de la actividad. Por su parte, Ángelo Henríquez se encuentra en Deportes La Serena y Bryan Rabello en O’Higgins de Rancagua.