Varias serán las ausencias en el Mundial Sub 20 que se disputará en Chile a partir del próximo sábado 27 de septiembre y donde La Roja buscará hacer historia y superar el tercer lugar que consiguió en 2007 de la mano de Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Gary Medel, entre otros.

El torneo que se disputará en las ciudades de Valparaíso, Santiago, Rancagua y Talca, tendrá como grandes favoritos a las selecciones de Brasil, Francia, España y Argentina, quienes llegan la cita planetaria precedidas de grandes resultados.

Lamine Yamal no obtuvo el permiso del Barcelona para jugar el Mundial Sub 20 (Getty Images).

Sin embargo, tanto Argentina como España no podrán contar con sus grandes figuras para el Mundial Sub 20. En el caso de la ‘Albiceleste’ nombres como Claudio Echeverri y Franco Mastantuono no lograron el permiso de sus clubes para venir a Chile a disputar el torneo juvenil.

Mismo caso para la estrella española del Barcelona, Lamine Yamal, quien a sus 18 años hizo historia al ganar dos veces el Premio Kopa al mejor jugador joven Sub-21 de la temporada en la ceremonia del Balón de Oro. El altísimo nivel en la élite europea le impide al atacante español disputar el Mundial Sub 20.

Pues mientras se dispute el campeonato de la categoría en nuestro país, tanto Barcelona como otros clubes europeos estarán participando en el exigente calendario del Viejo Continente. En síntesis, participar en un Mundial Sub-20, que no se encuentra en el calendario oficial de la FIFA, implicaría una carga de partidos adicional en un momento crítico de la temporada, coincidiendo con LaLiga y la Liga de Campeones.

Lamine Yamal estuvo cerca de ganar el Balón de Oro, que fue entregado al francés Ousmane Dembélé (L’Equipe).

La nómina de España de Lamine Yamal para el Mundial Sub 20