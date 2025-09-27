Este sábado pone primera la Copa del Mundo Sub 20 Chile 2025, con 4 encuentros que tiene como plato fuerte la presentación de la Selección Chilena midiéndose ante Nueva Zelanda en el Estadio Nacional de Santiago.

La cita reunirá a 24 selecciones de los seis continentes, distribuidas en seis grupos (A a F) con cuatro equipos cada uno. En la fase de grupos, los dos primeros de cada zona y los cuatro mejores terceros avanzarán a octavos de final.

Los partidos se jugarán en cuatro sedes distribuidas en distintas zonas del país:

Santiago (Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos)

(Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos) Valparaíso (Estadio Elías Figueroa Brander)

(Estadio Elías Figueroa Brander) Rancagua (Estadio El Teniente)

(Estadio El Teniente) Talca (Estadio Fiscal / Bicentenario Fiscal)

Estas ciudades acogerán partidos tanto de la fase de grupos como de las rondas de eliminación directa (octavos, cuartos, semifinales y final).

Lo que se juega este sábado 27 de septiembre

Este día marca el inicio oficial del torneo con una jornada de apertura bien cargada. Los partidos programados para este sábado 27 de septiembre son los siguientes:

Hora (Chile) Partido Sede / Estadio 17:00 Japón vs. Egipto Estadio Nacional, Santiago 17:00 Corea del Sur vs. Ucrania Estadio Elías Figueroa, Valparaíso 20:00 Chile vs. Nueva Zelanda Estadio Nacional, Santiago 20:00 Paraguay vs. Panamá Estadio Elías Figueroa, Valparaíso

Para Chile, el debut ante Nueva Zelanda será un partido clave para comenzar con el pie derecho en el Grupo A, que lo pone frente a Japón y Egipto como rivales importantes en su zona.

Grupos del Mundial Sub-20 Chile 2025

A continuación, los grupos tal como quedaron tras el sorteo oficial:

Grupo Equipos Grupo A Chile – Nueva Zelanda – Japón – Egipto Grupo B Corea del Sur – Ucrania – Paraguay – Panamá Grupo C Brasil – México – Marruecos – España Grupo D Italia – Australia – Cuba – Argentina Grupo E Estados Unidos – Nueva Caledonia – Francia – Sudáfrica Grupo F Colombia – Arabia Saudita – Noruega – Nigeria

Fechas clave y fases del Mundial Sub 20