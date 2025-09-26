Finalmente luego de una larga espera, este sábado 27 de septiembre inicia la cita planetaria que se llevará a cabo en Chile. Se trata del Mundial Sub 20 que será albergado por nuestro país, certamen que vuelve a realizarse en nuestras tierras luego de casi 4 décadas.

Muchos pensaron ver a figuras de la talla de Lamine Yamal, ganador del trofeo Kopa quien quedó como el segundo mejor jugador del mundo tras Ousmane Dembelé. También pudieron estar figuras de la talla de Endrick, pero el jugador del Real Madrid, al igual que el del Barcelona, ya están para desafíos mayores.

Aún así, hay grandes nombres de selecciones tanto europeas como sudamericanas que de seguro darán que hablar. Algunos de ellos ya tasados en varios millones de dólares y quienes brillan actualmente en sus respectivos clubes.

Los cinco grandes nombres a seguir en el Mundial Sub 20 Chile 2025

En el seleccionado mexicano hay una gran figura que llama mucho la atención por su alto valor de mercado. Se trata del jugador del Seattle Sounders Obed Vargas, quien a sus 20 años está tasado en 8 millones de euros y es parte del top ten de jugadores más caros de todo este certamen.

Obed Vargas, jugador del Seattle Sounders que estará presente en el Mundial Sub 20 Chile 2025.

Uno que llega desde Europa, precisamente desde la selección de Francia es el jugador del Real Betis Elyaz Zidane. Su apellido no es mera coincidencia, es hijo del histórico Zinedine Zidane y, de seguro, los ojos del planeta fútbol se posarán sobre el promisorio jugador galo.

Elyaz es el cuarto hijo de Zinedine Zidane y de seguro, los ojos del planeta fútbol estarán sobre él.

Si de valor de mercado hablamos, el jugador más caro que llega al Mundial Sub 20 que se jugará en nuestro país es Pedro. El extremo del Zenit de San Petersburgo, quien lleva ya dos temporadas con la camiseta del equipo ruso, está hoy tasado en la no despreciable cifra de 12 millones de dólares.

Pedro es el jugador más caro que estará en el Mundial Sub 20 (Photo by Maksim Konstantinov/SOPA Images/LightRocket via Getty Images)

Desde Europa, junto a la Selección Italiana, llega el joven crack prodigio del Milan, Mattía Liberalli. El mediocampista ofensivo ha sido la gran figura de la proyección del cuadro rosonero. Sin embargo, ya lo tienen catalogado como una de las grandes promesas del club y de todo el fútbol de su país.

Mattia Liberali es una de las grandes promesas del poderoso Milan. Tiene solo 18 años. (Photo by AC Milan/AC Milan via Getty Images)

Sudamérica no se queda atrás en cuanto a figuras. Una de ellas fue campeón y figura del reciente monarca argentino, Vélez Sarsfield. Se trata del tucumano Álvaro Montoro, quien tendrá la responsabilidad de llevar la 10 del combinado trasandino. Hoy defiende los colores del último campeón de Copa Libertadores, Botafogo, y a sus 18 años ya está tasado en 8 millones de dólares.