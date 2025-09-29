La Roja Sub 20 ya dio vuelta la página de la victoria ante Nueva Zelanda en el debut en la Copa del Mundo FIFA Sub 20 de Chile 2025, donde se quedaron con los tres puntos en un abarrotado Estadio Nacional que apoyó sin parar a la escuadra nacional.

Pese a que se logró el objetivo del triunfo y, de esa manera, encaminar la clasificación a la siguiente ronda, la victoria no dejó a todos contentos y uno de ellos fue el técnico nacional y ex seleccionador Sub 17, Roberto Álamos.

Chile enfrenta este martes a Japón. | Foto: Photosport

En conversación con El Mercurio, el DT nacional le hace un fuerte tirón de orejas al equipo dirigido por Nicolás Córdova: “Regular no más me pareció Chile, algunos chicos estaban como asustados, tensos, ojalá se puedan soltar”.

“No me dio seguridad el equipo, pero tres puntos son vitales. Japón exigirá más de todo punto de vista, sobre todo en lo físico”, complementó sobre lo que mostró el equipo dentro de la cancha y lo que será el partido de este martes en el coloso de Ñuñoa.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Chile se quedó con los tres puntos en el debut y ahora podría asegurar su paso a la siguiente ronda del torneo si derrota a Japón y se dan otros resultados en el Grupo A.

Lo que le queda a La Roja Sub 20

Japón este martes a las 8 de la noche y Egipto el viernes a la misma hora son los partidos que le queda a Chile en la fase de grupos de la Copa del Mundo FIFA Sub 20 de Chile 2025.