La Selección de Argentina se metió en la final del Mundial Sub 20 Chile 2025 luego de eliminar en semifinales a Colombia por 1-0 anoche en el Estadio Nacional. Ahora la Albiceleste enfrentará a Marruecos en la gran definición por el título.

Tras la victoria de los trasandinos ante los cafetaleros, uno que habló en zona mixta fue el arquero Santino Barbi, quien solo ha recibido dos goles en todo el torneo.

El portero de 20 años que pertenece a Talleres de Córdoba, se refirió a las sensaciones y este primer objetivo que han podido cumplir y con campaña perfecta.

“Cuando llegamos a Chile nos pusimos ese objetivo, el objetivo era jugar la final. Hoy pudimos concretar el primer objetivo y ahora vamos a tratar de llevar la Copa del Mundo”, comenzó diciendo a los medios.

Respecto a la final del próximo domingo a las 20:00 horas en Ñuñoa, Barbi indicó que deben preparar el partido y que en la previa no pudieron ver el partido de Marruecos contra Francia.

“No vimos nada, ya estábamos concentrados en esto, no vimos nada cómo jugaban. En la semana nos prepararemos de la mejor forma para enfrentar la final”, señaló.

Dibu Martínez y Claudio Bravo como inspiración

En la instancia, el prometedor golero argentino también fue consultado por sus referentes, donde confesó que se ha inspirado en los grandes arqueros sudamericanos de los últimos tiempos, nombrando al campeón del mundo Emiliano ‘Dibu’ Martínez, al ecuatoriano Javier Burrai que es su compañero en Talleres y finalmente al chileno Claudio Bravo.

“La verdad que el Dibu (Emiliano Martínez), para mí, es el mejor arquero del mundo, lo tenemos ahí en la Selección Argentina. Después Javier Burrai un arquerazo del fútbol sudamericano, Claudio Bravo también buenísimo arquero, mucha técnica, mucha trayectoria. Uno siempre va tratando de sacar lo mejor de los mejores”, finalizó.