El Mundial sub-20 en Chile ya tiene sus primeras sorpresas. Este domingo 28 de septiembre, Brasil no logró imponerse en su debut y cosechó un inesperado empate 2-2 ante México.

Con goles de Rafael Barbosa y Luighi (21′ y 76′) para el Scratch y de Aléxei Domínguez y Diego Ochoa (10′ y 86′) para La Tri, el encuentro terminó en paridad en el Estadio Nacional.

De esta manera, tantos los dirigidos por Ramon Hubner como los de Eduardo Arce sumaron un punto en el certamen. Ambos combinados quedaron por debajo de Marruecos en la tabla de posiciones, pero están sobre España.

¿Próximos compromisos? Mientras Brasil se medirá ante la selección marroquí, México lo hará ante la española. Dichos enfrentamientos se disputarán el miércoles 1 de octubre en el Estadio Nacional.

Brasil empató 2-2 ante México en el grupo C del Mundial sub-20. (Créditos: Photosport)

La tabla de posiciones del grupo C del Mundial sub-20