Este domingo se siguió disputando la primera fecha de la fase de grupos del Mundial Sub 20 Chile 2025, donde ayer debutó La Roja con triunfo por 2-1 sobre Nueva Zelanda en el Grupo A.

Pero esta jornada fueron los estrenos del Grupo C y Grupo D, donde dos selecciones que siempre son candidatas abrieron los fuegos en el primer turno: España e Italia.

El equipo ibérico fue sorprendido por Marruecos en Santiago, ya que los Leones del Atlas se impusieron por 2-0 en el Estadio Nacional con los goles de Yassir Zabiri (54′) y Gessime Yassine (58′).

De esta forma el combinado africano empieza con el pie derecho y liderando el Grupo C a la espera de lo que sucede con Brasil y México en el turno prime.

Por su parte, Italia venció por 1-0 a Australia en Valparaíso, con la solitaria anotación de Mattia Mannini (10′).

Con este resultado La Azzurra está en el primer lugar del Grupo D atenta al partido entre Cuba y Argentina en Playa Ancha.

Italia vence a Australia en el debut por el Mundial Sub 20 Chile 2025. (Foto: Sebastián Cisternas/Photosport)

Las tablas de posiciones de los grupos del Mundial Sub 20: