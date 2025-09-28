Anoche Chile arrancó con el pie derecho en el Mundial Sub 20 que se disputa en nuestro país, donde La Roja que dirige Nicolás Córdova le ganó en el epílogo a Nueva Zelanda por un marcador de 2-1 en el inicio del Grupo A, ante más de 45 mil espectadores en el Estadio Nacional.

Uno que estuvo presente y que festejó este triunfo fue el exfutbolista Carlos Carmona, quien fuera seleccionado nacional y parte de la generación dorada del fútbol chileno, que además disputó dos mundiales juveniles.

El primero fue en Países Bajos 2005 y luego en Canadá 2007, en este último siendo capitán del recordado combinado que dirigía José Sulantay y que consiguió un histórico tercer lugar.

El oriundo de Coquimbo, en medio de una actividad de la marca deportiva Adidas en el coliseo de Ñuñoa, conversó con BOLAVIP y aconsejó a los jugadores de La Roja Sub 20 que están viviendo algo único.

También aprovechó de respaldar al cuerpo técnico encabezado por Nicolás Córdova, quien podría ser confirmado al mando de la Selección Chilena absoluta para el nuevo proceso con miras al Mundial 2030.

– ¿Cuál es la importancia de jugar Mundial para estos jugadores que pueden ser el nuevo recambio de la Selección Chilena?

Jugar un Mundial obviamente te da otro estatus, un mundial es lo máximo para un jugador y poder representarlo más encima en tu país son emociones únicas. Ojalá los muchachos lo puedan aprovechar de la mejor forma, los va a marcar un antes y un después sí o sí en sus carreras después de tener esta experiencia.

– ¿Qué consejo le daría al capitán Juan Francisco Rossel?

Francisco Rossel es un gran jugador y se nota dentro de la cancha que es un líder con todas sus letras. Más que consejo yo creo que sea él, la misma personalidad que ha demostrado que la siga manteniendo y desearle lo mejor no solo a él, a todo el plantel. Creo que hay muy bienas jugadores para hacer un gran campeonato.

– ¿Se sentirán las ausencias de Damián Pizarro e Iván Román?

Son jugadores importantísimos, por algo están en el extranjero, pero bueno, ya no depende mucho de ellos la verdad. Creo que hay gente como para reemplazarlos y hay buenos jugadores que es lo más imporante”.

Carlos Carmona respalda el trabajo de Nicolás Córdova y su cuerpo técnico en La Roja Sub 20. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

El respaldo para Nicolás Córdova

– ¿Es esta la prueba de fuego para Nicolás Córdova?

No sé si la prueba de fuego, pero sí es un campeonato importante para todos creo yo, no solo para el cuerpo técnico, para los jugadores también, para todo el país.

– ¿Nicolás Córdova debe ser el entrenador de la Selección Chilena absoluta?

A mí me gusta mucho el estilo que tiene Nicolás, así que por mí, sí.