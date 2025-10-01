Italia sufrió un duro batacazo ante Cuba por la segunda fecha del Grupo D del Mundial Sub-20 tras igualar 2-2 en un electrizante duelo disputado en Valparaíso. El resultado desata cuentas alegres en la selección de Argentina.

En el césped del Elías Figueroa Brander, la ‘Azzurri’ ganaba cómodamente 2-0 a los caribeños tras anotaciones de Andrea Natali a los 4 minutos y Jamal Iddrissou a los 31’.

Sin embargo, los cubanos vinieron de atrás y a través de dos lanzamientos penales lograron la paridad a través de las ejecuciones de Michael Cornejo a los 70’ y 87’.

Con este resultado, Italia trepó al primer lugar del Grupo D con 4 puntos, seguida de Argentina que con un partido menos (jugará a las 20:00 horas ante Australia) suma 3 unidades.

En tercer lugar, Cuba llegó a los 2 puntos, mientras que en cero se quedaron los ‘Socceroos’.

En la última fecha, Argentina enfrentará a Italia y Cuba a Australia. Ambos duelos se disputarán el próximo sábado 4 de octubre a las 20:00 horas en Valparaíso y el Nacional, respectivamente.

Tabla de posiciones del Mundial Sub-20