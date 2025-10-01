El Mundial de Chile Sub 20 2025 sigue en pleno desarrollo. Este lunes 1 de octubre, varios compromisos bastante atractivos protagonizarán la jornada de la tarde.

Uno de ellos es el de Brasil vs. Marruecos. El “Scratch” llegó como gran favorito a la cita planetaria de nuestro país. Sin embargo, la escuadra mexicana amargó su debut y el encuentro finalizó en empate 2 a 2.

En tanto, Marruecos protagonizó una de las grandes sorpresas de la jornada al batir a otro favorito. El elenco africano se impuso por 2 a 0 ante España, uno de los equipos con las plantillas más caras del certamen.

¿Cómo formarían Brasil y Marruecos?

– Brasil: Otávio; Leandrinho, Bruno Alves, Iago, Igor Serrote; Rafael Coutinho, Rayan Lucas; Léo Derik, Joao Cruz, Gustavo Prado; Luighi.

– Marruecos: Yanis Benchaouch; Fouad Zahouani, Smail Bakhty, Ismael Baouf, Ali Maamar; Yassine Khalifi, Hossam Essadak; Othmane Maamma, Younes El Bahraoui, Gessime Yassine; Yassir Zabiri.

Horario y quién transmite por TV y Streaming el partido entre Brasil y Marruecos por el Mundial Sub 20

El partido entre las selecciones de Brasil y Marruecos se jugará este miércoles 1 de octubre a partir de las 20:00 horas en el Estadio Nacional de Santiago.

Dicho compromiso, se podrá ver a través de las pantallas de Dsports a través de suscripción de pago. Por streaming, será transmitido a través de la app de DGO.