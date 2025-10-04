Argentina venció en un trabado partido a Italia en la última jornada de la fase grupal del Mundial Sub 20 Chile 2025. La albiceleste logró romper el cero en la segunda mitad, quedándose finalmente con el liderato exclusivo de su grupo.

La escuadra europea abrió la cuenta a los 40′ de la primera parte. Sin embargo, tras revisión del VAR, el juez determinó anular el tanto que le daba la ventaja parcial a los italianos.

El gol de Argentina llegó en el complemento. A los 74′, Dylan Gorosito armó una jugada majestuosa para batir al meta de la “Azzurra”. Tras su gran acometida y un mejor zapatazo, logró abrir la cuenta para la albiceleste y anotar el 1 a 0.

Tras este triunfo, la escuadra sudamericana avanza como primera del grupo con nueve puntos. En tanto, Italia quedó segunda con cuatro y le siguieron Australia con tres y Cuba con uno.

Así queda la tabla del Mundial Sub 20

Argentina e Italia esperan por su rival

Tras confirmarse el primer y segundo puesto del grupo D, ambos equipos esperan por su rival en la siguiente fase.

Para la Azzurra puede ser Estados Unidos, Sudáfrica o Francia. En caso que ambos queden con seis puntos, correrá la regla del fair play para dirimir al primero del grupo E.

Argentina venció a Italia y cerró la fase de grupos con puntaje perfecto (Foto: Photosport)

La albiceleste en tanto podría medirse ante el mejor tercero de los grupos B, E o F. Podrían ser Corea del Sur o cualquiera de quien resulte tercero en los últimos dos grupos mencionados.