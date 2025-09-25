Cada vez falta menos para que el inicio de la fiesta del Mundial Sub-20 Chile 2025 y, mientras todas las miradas apuntan en quién levantará el trofeo de campeón, la otra lucha será por quien conquiste la Bota de Oro al goleador del certamen.

Pese a la ausencia de monstruos como Franco Mastantuono (Argentina) o Lamine Yamal (España), varios son los ‘killers’ que buscarán entrar en la historia de las competiciones juveniles. A Chile, llegarán artilleros de peso a quienes habrá que seguir muy de cerca.

Pedrinho, el jugador de más alto valor que jugará el Mundial Sub 20 (Archivo).

El principal candidato a llevarse el galardón de máximo goleador es sin duda el brasileño Pedrinho. Con 19 años el delantero va por su tercera temporada en el Zenit de Rusia y será el futbolista con el mayor valor mercado que dispute el Mundial Sub-20: unos 12 millones de euros.

El otro brasileño candidato a quedarse con la Bota de Oro será Deivid Washington, delantero formado en el Santos que fue fichado por Chelsea en 2023 por 16 millones de euros.

Ian Subiabre será la carta de gol de Argentina en la Copa del Mundo Sub-20 (Getty Images).

En Argentina meten miedo nombres como Ian Subiabre (River Plate), Álvaro Montoro (Botafogo), Gianluca Prestani (Benfica) y Alejo Sarco (Bayer Leverkusen).

Mientras que otros nombres a tener en consideración son los italianos Alvin Okoro de Juventus, y Mattia Mosconi del Inter de Milán; los españoles Thiago Pitarch (Real Madrid) e Iker Bravo (Udinese) y el estadounidense Cole Campbell quien pertenece al Borussia Dortmund.

¿Y Chile? Las esperanzas están puestas en lo que puedan hacer el chileno francés Willy Chatiliez (Huesca) y Juan Francisco Rossel de Universidad Católica.