La Selección Chilena tiene todo listo para disputar el Mundial sub-20. El combinado dirigido por Nicolás Córdova afrontará el certamen internacional en calidad de local.

Ante ello, la presión sobre los representantes del país es alta. El anhelo de ver triunfar a la nueva generación de La Roja está más fresco que nunca. ¿Contra quién tendrán que luchar?

En esta edición de la cita mundialista, Chile formará parte de grupo A. En él, se enfrentará a Nueva Zelanda, Japón y Egipto: equipos con distintas actuaciones en este tipo de instancias.

En el caso de los oceánicos, han participado en ocho Mundiales sub-20. Alcanzaron los cuartos de final en tres ocasiones y actualmente son dirigidos por Chris Greenacre.

Por su parte, la selección nipona ha jugado 12 ediciones de la competencia planetaria. De la mano de su entrenador, Yuzo Funakoshi, intentará superar el segundo lugar de 1999.

Finalmente, Egipto ha disputado nueve veces el Mundial sub-20. El conjunto liderado por Osama Nabih tratará de emular o mejorar la campaña en 2001: los árabes alcanzaron el tercer lugar.

Nicolás Córdova se prepara para dirigir a la Selección Chilena en el Mundial sub-20. (Photosport)

Atención, Selección Chilena: el formato del Mundial sub-20

Cabe destacar en esta cita mundialista, serán seis grupos de cuatro equipos: clasifican a la siguiente ronda (octavos de final) los dos mejores de cada tabla de posiciones y los cuatro mejores terceros.

El fixture de La Roja