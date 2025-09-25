Este sábado 27 de septiembre se dará el vamos al tan esperado Mundial Sub 20 Chile 2025, donde nuestra Selección Chilena volverá a ser dueña de casa luego de más de tres décadas en una cita de esta categoría.

Fue en 1987 cuando Chile fue sede de una cita planetaria Sub 20, por lo que son exactamente 38 años desde que nuestro país no alberga un torneo de este nivel.

La Roja llega como gran anfitriona de la mano de Nicolás Córdova, quien ha logrado darle gran continuidad al trabajo de las selecciones de proyección sacando a grandes jugadores.

Pero aunque el “Equipo de Todos” será local, hay que ser conscientes de que el favoritismo se lo llevan otras grandes selecciones, quienes a pesar de no contar con sus máximas figuras, aún tienen enormes nombres dentro de sus plantillas como para quedarse con el trofeo.

¿Quiénes son los grandes favoritos para ganar el Mundial Sub 20?

Uno de los grandes candidatos al título en el Mundial Sub 20 Chile 2025 es la Selección de Brasil. El “Scratch” juvenil viene de imponerse en el Sudamericano de la categoría terminando invicto con cuatro triunfos y un empate en el hexagonal final. Aunque no contarán con figuras de la talla de Estevao, Endrick o Vítor Roque, la verdeamarela tiene poderío para buscar su sexto título mundial en estas lides.

También en el Sudamericano, aunque un puesto por debajo, Argentina fue una de las grandes selecciones del continente. La albiceleste no contará con Franco Mastantuono ni con Claudio Echeverri, hoy en Real Madrid y Bayer Leverkusen de forma respectiva, pero sí cuenta con grandes figuras como Gianluca Prestianni (Benfica), Álvaro Montoro (Botafogo) más otras promesas del medio local.

LA Copa Mundial Chile Sub 20 cuenta con grandes favoritos para quedarse con el trofeo. (Foto: Photosport)

Otro de los grandes favoritos es el actual subcampeón mundial. Italia, que cayó en la final en la edición pasada ante Uruguay (ausentes en esta edición), llega con grandes promesas como Mattia Liberali (Milan) tasado en 4 millones de euros y el portero Alessandro Nunziante (Udinese), cuyo valor ya está en 1.8 millones.

Una de las grandes potencias europeas que dirán presente en Chile será la selección francesa. Los “Galos” quieren repetir la hazaña de 2013 y conquistar la que podría ser su segunda copa mundial sub 20.

Y aunque no contarán con el gran Lamine Yamal, España promete de la mano de figuras como Jon Martín (Real Sociedad), central que aparece entre los 10 jugadores con mayor tasación del torneo, también Pablo García, pupilo de Pellegrini en el Real Betis y por último Pau Navarro del Villarreal.

¿Entre qué fechas se llevará a cabo el Mundial Sub 20 Chile 2025?

El Mundial Sub 20 Chile 2025 se jugará desde este sábado 27 de septiembre hasta la final que se jugará el día domingo 19 de octubre.