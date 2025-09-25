Pocos días faltan para que comience el Mundial Sub 20, el cuál se disputará en Chile, en el que los 24 países que forman parte de esta cita mundialista, lucharán con todo para quedarse con el anhelado título.

En Chile, fue una tremenda sorpresa el poder albergar lo que será este Mundial, el que tiene cuatro sedes en concreto: El Estadio Nacional de Santiago, el Estadio Elías Figueroa Brander en Valparaíso, el Estadio Fiscal de Talca y el Estadio El Teniente de Rancagua.

A finales de diciembre del 2023, se oficializó a Chile como la sede del Mundial sub 20, la que contó con un importante apoyo de la FIFA para poder realizar este evento deportivo, el que tiene una razón crucial por esta decisión.

¿Por qué Chile organiza el Mundial sub 20?

La intención de que Chile albergue este Mundial sub 20 se dio a finales del 2023, en la que desde la FIFA le dieron un tremendo baldazo de agua fría a nuestro país ya que el mismo ente dejó fuera a Chile de su candidatura para el Mundial del 2030, en conjunto a Argentina, Paraguay y Uruguay, en donde Chile quedó descartado.

El Mundial sub 20 se desarollará en nuestro país | Foto: Photosport

Tras esto, el presidente de la ANFP, Pablo Milad se reunió con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que tras ese cachetazo, le solicitó evaluar la posibilidad de albergar un importante torneo FIFA, en la que recibió la luz verde sobre dicha solicitud.

Por eso desde la FIFA se empujó con todo en la campaña de que Chile pueda albergar el Mundial sub 20 del 2025, en la que apoyó la candidatura de nuestro país para poder organizar esta importante cita mundialista.

Esta planificación salió a la perfección por parte de la FIFA, la que terminó otorgando sin ningún tipo de duda el Mundial sub 20 a Chile y hoy, estamos a solo días de que este evento comience a desarrollarse en nuestro país.