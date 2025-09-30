La Selección Chilena de Nicolás Córdova cayó esta noche ante su par de Japón en la segunda fecha del Mundial Sub 20 que se está desarrollando en nuestro país. Rion Ichihara y Yumeki Yokoyama fueron los verdugos de nuestra selección, quienes deberán salir en la tercera y última jornada de la fase de grupos salir a buscar su paso a los octavos de final.

La Roja tuvo una noche muy amarga. Además de la derrota y de las varias chances erradas principalmente por Juan Francisco Rossel, los jugadores Emiliano Ramos y Matías Pérez salieron con complicadas lesiones. La del primero, aparentó ser grave.

Tras esta dura caída, ahora el “Equipo de Todos” debe enfrentar a su par de Egipto en la fecha tres a jugarse este viernes tres de octubre.

¿Qué necesita La Roja para avanzar de fase?

La fórmula más sencilla para no buscar acceder como mejores terceros, es que la Selección Chilena venza a Egipto y Nueva Zelanda no le gane a Japón en la tercera jornada y sume así tres puntos que le permitan asegurar quedarse con el segundo puesto.

De momento, pese a que nuestra selección tiene una diferencia de gol de -1 y Nueva Zelanda 0, pesa el criterio del triunfo de La Roja sobre los oceánicos en la primera fecha.

La Selección Chilena sub 20 tendrá su último partido en la fase de grupos ante la Selección de Egipto, donde luchará por un cupo en la segunda fase. (Foto: Photosport)

Ahora bien, si los “All White” vencen a Japón en la última fecha y Chile vence a Egipto, quedarán los tres equipos con seis puntos y cada uno con un triunfo sobre el otro, por lo que ahí se aplicaría el criterio de la diferencia de gol, por lo que el ideal en caso de darse aquel caso, sería que nuestra selección logre anotar varios tantos ante los egipcios.

Vale recordar que son cuatro los mejores terceros que acceden a la segunda ronda del Mundial Sub 20, por lo que, el triunfo en la última fecha de nuestro equipo o al menos un empate, será crucial para lograr la clasificación.