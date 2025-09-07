Con el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas, el Mundial 2026 que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México comienza a tomar forma. Menos de 300 días faltan para que comience una Copa del Mundo que promete ser única en la historia: 48 selecciones, 104 partidos y tres sedes con una competencia marcada por generaciones doradas y nuevas estrellas, donde Argentina defenderá el título de campeón e irá en busca de un nuevo título.

Junto a la Albiceleste aparecen otras selecciones en el mapa, que en los últimos 4 años han elevado su nivel y además han consolidado una identidad de juego, lo que las convierte en candidatas a levantar el máximo trofeo mundial el próximo 19 de julio de 2026 cuando se dispute la final del mundo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, recinto donde La Roja conquistó la Copa América Centenario 2016.

¿Volverá a ser campeón Argentina en el Mundial 2026? (Getty Images).

¿Quién será el campeón del Mundial 2026, según la IA?

En ese debate, Bolavip Chile le consultó a la Inteligencia Artificial por su gran candidato a ganar el Mundial 2026. Y la respuesta llamó la atención por la cantidad de favoritos al título: “Según rendimiento y proyección, selecciones como Argentina, Francia, Brasil e Inglaterra aparecen entre las favoritas, mientras que equipos en crecimiento como Portugal, España o incluso Alemania podrían meterse en la pelea. También hay expectativa por lo que puedan hacer proyectos renovados como Uruguay o Países Bajos”, lanzó la plataforma de predicción.

Respecto a lo que pueda hacer Argentina, la IA se juega sus cartas: “Defiende la corona y, con Lionel Messi seguramente ya fuera del escenario, el desafío pasará por la consolidación de una nueva generación liderada por Julián Álvarez y Enzo Fernández. Su fortaleza: un grupo sólido y una mentalidad ganadora heredada de Scaloni”, lanzó.

Pero el gran favorito para el sistema de predicción es Francia. “Si hay que jugársela, hoy el gran favorito es Francia. La combinación de experiencia, juventud, Mbappé en plenitud y una generación que parece no tener techo los pone un escalón por encima. Inglaterra y Argentina asoman como principales amenazas, mientras que Brasil dependerá mucho de su crecimiento colectivo”, lanza la IA.

El otro candidato para levantar la copa según la Inteligencia Artificial es Brasil, dejando fuera de la discusión llamativamente a España. “La Canarinha no levanta la Copa del Mundo desde 2002 y la presión crece. Vinícius Jr., Rodrygo y Endrick representan la ilusión de un equipo que combina velocidad y talento, pero persisten dudas sobre la solidez del mediocampo y la conducción técnica. Aun así, Brasil siempre será candidato”, cerró.