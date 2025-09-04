Uruguay venía de recibir duras críticas, sobre todo dirigidas hacia Marcelo Bielsa. Sin embargo, esta noche en el equipo del “Loco” todo son alegrías.

El cuadro “Charrúa” recibió a Perú en el mítico Estadio Centenario por la fecha 17 de las Clasificatorias Sudamericanas. La “Celeste” no le dio chance a los “Incaicos” y logró imponerse por un marcador de 3 a 0.

Fue Rodrigo Aguirre quien a los 14 rompió el 0 batiendo de cabeza a Pedro Gallese, desatando el grito de las cerca de 60.000 almas en el recinto uruguayo.

En la segunda parte, apareció Giorgian De Arrascaeta para poner el 2 a 0 con un certero bombazo. Finalmente en los 80′, Federico Viñas anotó un golazo y cerró la goleada “Charrúa” por 3 a 0.

Uruguay al Mundial, Perú sin chances de nada

Con este resultado, el equipo de Marcelo Bielsa timbra sus pasajes directos a la cita planetaria de 2026 a realizarse en México, Canadá y los Estados Unidos.

En tanto, Perú que debía golear en este y su siguiente encuentro si quería tener chance para ir al repechaje, se despide definitivamente (al igual que Chile) de su opción mundialista.