La Selección Chilena cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 con un deslucido empate 0-0 ante Uruguay en el Estadio Nacional.

Con este resultado, La Roja terminó en la última posición de la tabla, confirmando que no estará presente en la fase final del torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Esto marca el tercer Mundial consecutivo que Chile se pierde, lo que genera un proceso de reflexión sobre el recambio generacional y la planificación futura del equipo.

Se inicia la venta de entradas para el Mundial 2026

A pesar de la eliminación, la expectativa por el Mundial 2026 sigue siendo alta entre los aficionados. Con el torneo organizado en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) y una estructura de estadios moderna, miles de fanáticos de todo el continente buscarán asistir a la cita futbolística más grande del planeta.

La venta de entradas se realizará en varias fases, incluyendo preventas para miembros FIFA ID y clientes de tarjetas específicas, seguida de una venta general y reventa oficial antes del inicio del torneo.

Gianni Infantino junto al presidente Donald Trump con el trofeo del Mundial 2026 | FOTO: Chip Somodevilla/Getty Images

Para los hinchas chilenos, esto significa que aunque La Roja no esté clasificada, aún pueden disfrutar de la experiencia del Mundial y apoyar a sus equipos favoritos desde los estadios.

¿Cuándo comienza la primera fase de venta para entradas del Mundial?

La primera inició el 10 de septiembre a las 12:00 horas de Santiago de Chile. Para participar en cualquiera de las cuatro fases, los aficionados deberán ingresar a FIFA.com/Boletos para crear un perfil de usuario, que es denominado FIFA ID.

Horarios de la primera fase de venta desde el 10 de septiembre

Miami: 11:00 a.m.

Buenos Aires y Santiago de Chile: 12:00 p.m

Bogotá: 10:00 a.m.

Ciudad de México: 9:00 a.m.

Madrid: 5:00 p.m.

Precios de las entradas para el Mundial 2026

Los 104 juegos tendrán entradas disponibles, con precios que varían desde los US$ 60 para los encuentros de la fase de grupos, hasta los US$ 6.730 para la gran final en Nueva Jersey.