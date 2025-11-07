Las delegaciones de las selecciones clasificadas al Mundial de 2026 viajarán a Estados Unidos el próximo 5 de diciembre para conocer el “camino” de los equipos en el próximo sorteo de la Copa del Mundo.

La Copa del Mundo de la FIFA 2026 tendrá récord de participantes, con la inclusión de 48 selecciones en lugar de 32 como venía ocurriendo. Por lo cual, ahora habrás más grupos, un total de 12. Las 12 zonas serán compuestas por 4 selecciones, cada una.

¿Dónde se realizará el sorteo del Mundial 2026?

El sorteo de los grupos se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C., capital de los Estados Unidos. Este lugar fue anunciado por el presidente, Donald Trump, junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Previamente, se especulaba con que el sorteo fuera en Las Vegas.

¿Cuándo se realizará el Sorteo del Mundial 2026?

El sorteo del Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá se realizará el próximo viernes, 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

10:00 de México

de México 11:00 de Perú, Colombia y Ecuador

de Perú, Colombia y Ecuador 12:00 de Bolivia y Venezuela

de Bolivia y Venezuela 13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 17:00 de España

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

Las sedes del Mundial 2026

Toronto: BMO Field (30,000 espectadores)

Vancouver: BC Place (54,500 espectadores)

Atlanta: Mercedes-Benz Stadium (71,000 espectadores)

Boston: Gillette Stadium (68,756 espectadores)

Dallas: AT&T Stadium (80,000 espectadores)

Houston: NRG Stadum (72,220 espectadores)

Kansas City: Arrowhead Stadium (76,416 espectadores)

Los Angeles: SoFi Stadium (70,000 espectadores)

Miami: Hard Rock Stadium (65,326 espectadores)

New York/New Jersey: MetLife Stadium (82,500 espectadores)

Philadelphia: Lincoln Financial Field (67,594 espectadores)

San Francisco Bay Area: Levi’s Stadium (68,500 espectadores)

Seattle: Lumen Field (72,000 espectadores)

Ciudad de México: Estadio Azteca (83,264 espectadores)

Guadalajara: Estadio Akron (46,355 espectadores)

Monterrey: Estadio BBVA (51,000 espectadores)

Todos los países clasificados al Mundial

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Ghana (África)

*Países que juegan su primera Copa del Mundo.

Formato del sorteo del Mundial 2026

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.