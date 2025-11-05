Dónde y cómo ver el sorteo del Mundial 2026 en vivo y online

La FIFA definirá los integrantes de los 12 grupos del Mundial 2026 el próximo 5 de diciembre. Ese viernes, en el Kennedy Center de Washington D. C., se definirán los rivales de todas las selecciones clasificadas (exceptuando las que jueguen el repechaje en marzo) al certamen que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá.

Será una ceremonia diferente a los que el mundo del fútbol estaba acostumbrado, teniendo en cuenta que será para el nuevo formato de 48 equipos, que reemplaza al de 32.

Por supuesto, el sorteo contará con la presencia de entrenadores, presidentes y leyendas de todos los países participantes. Todos expectantes de lo que el azar determine para cada equipo.

El la ceremonia se podrá seguir en vivo y en directo tanto por televisión como por streaming. Allí, todos los interesados podrán enterarse en tiempo real de lo que suceda en Washington.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 en cada país también lo pasarán en directo.

Argentina: TyC Sports

Chile: Chilevisión

Colombia: Caracol y RCN

España: TVE

Estados Unidos: Telemundo y Peacock

México: TUDN, VIX y TV Azteca

Perú: América TV

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

10:00 de México

11:00 de Perú, Colombia y Ecuador

12:00 de Bolivia y Venezuela

13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

17:00 de España

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

Cupos por confederaciones

16 plazas para la UEFA (Europa).

9 plazas para la CAF (África). Además, una selección al Repechaje.

8 plazas para la AFC (Asia). Además, una selección al Repechaje.

6 plazas para CONCACAF (Norteamérica, Centroamérica y Caribe): Tres anfitriones y tres por Eliminatorias. Además, dos van al Repechaje.

6 plazas para Conmebol (Sudamérica). Además, una selección al Repechaje.

1 plaza para Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC). Además, una selección al Repechaje.

2 plazas se definen en el Repechaje.

