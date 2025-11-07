Así será el sorteo del Mundial 2026: fecha, formato, y bombos confirmados

El próximo viernes 5 de diciembre de 2025 la FIFA definirá los integrantes de los 12 grupos que tendrá la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Será el primer mundial en la historia con un formato de 3 sedes y con un número histórico de participantes.

El sorteo de los grupos se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D. C. Los horarios serán variados según los diferentes países del mundo.

El partido inaugural será el jueves 11 de junio de 2026 en el Estadio Azteca de México y la final se disputará el 19 de julio en el Estadio Nueva York / Nueva Jersey.

¿A qué hora será el sorteo del Mundial?

10:00 de México

de México 11:00 de Perú, Colombia y Ecuador

de Perú, Colombia y Ecuador 12:00 de Bolivia y Venezuela

de Bolivia y Venezuela 13:00 de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay

de Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay 17:00 de España

Formato del sorteo

Las 48 selecciones se distribuirán en 4 bombos para luego armar los 12 grupos.

Los cabezas de serie (Bombo o Pote 1) son Estados Unidos, México y Canadá (por ser países anfitriones) y las primeras nueve selecciones del ranking FIFA que se hayan clasificado. Hoy ocupan esas posiciones España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica e Italia.

México irá al Grupo A, Canadá al Grupo B y Estados Unidos al Grupo D. Luego se sortearán las otras nueve selecciones para los Grupos C, E, F, G, H, I, J, K y L.

Después se distribuirán las selecciones de los Bombos o Potes 4, 3 y 2.

Salvo en el caso de las selecciones europeas, que serán 16 en total , la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación.

, la FIFA determinó que en la fase de grupos evitará los enfrentamientos entre selecciones de una misma confederación. Al momento del sorteo restarán conocerse 6 países que saldrán del Repechaje europeo (4) y del Repechaje general (2). Serán sorteadas sus ubicaciones distinguiéndolos con números.

¿Dónde ver el sorteo en vivo y gratis?

La FIFA transmitirá el sorteo en vivo a través de su plataforma de streaming FIFA+. Además, los canales que poseen los derechos del Mundial 2026 también lo cubrirán en vivo:

México: TUDN, VIX y TV Azteca.

Estados Unidos: Telemundo y Peacock.

España: TVE.

Argentina: TyC.

Colombia: Caracol y RCN.

Todos los países clasificados al Mundial

México (local) Estados Unidos (local) Canadá (local) Japón (Asia) Nueva Zelanda (Oceanía) Irán (Asia) Argentina (Sudamérica) Uzbekistán (Asia)* Corea del Sur (Asia) Jordania (Asia)* Australia (Asia) Ecuador (Sudamérica) Brasil (Sudamérica) Uruguay (Sudamérica) Colombia (Sudamérica) Paraguay (Sudamérica) Marruecos (África) Túnez (África) Egipto (África) Argelia (África) Ghana (África) Cabo Verde (África)* Sudáfrica (África) Qatar (Asia) Inglaterra (Europa) Arabia Saudita (Asia) Costa de Marfil (África) Ghana (África)

*Debutarán en una Copa del Mundo.

Países clasificados al Repechaje para el Mundial 2026

Nueva Caledonia (Oceanía)

Bolivia (Sudamérica)