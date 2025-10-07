La Selección Chilena sub 20 salta hoy a la cancha para disputar su duelo por los octavos de final del Mundial que se disputa en nuestro país, en la que se enfrentará a México en Valparaíso.

Para este partido, el entrenador Nicolás Córdova a trabajado a fondo con sus dirigidos para poder llegar de la mejor manera a este duelo, en la que quiere quedarse con la clasificación.

El onceno para esta jornada no tendrá mayores sorpresas y seguirá contando con las dos ausencias Emiliano Ramos y Matías Pérez, quienes quedaron fuera del Mundial por sus lesiones.

La formación de Chile para esta jornada será con: Sebastián Mella en portería; Felipe Faúndez, Ian Garguez, Nicolás Suárez y Patricio Romero en la defensa; Milovan Celis, Javier Cárcamo, Agustín Arce en el mediocampo; Vicente Álvarez, Lautaro Millán y Juan Francisco Rossel en ataque.

La Roja se jugará un duelo clave ante México | Foto: Photosport

El duelo entre Chile y México se disputará en esta jornada a partir de las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.