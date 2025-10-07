Este martes comienzan los octavos de final del Mundial Sub 20 donde Chile enfrenta a México por la noche en el Estadio Elías Figueroa Brander, buscando cambiar la cara de un equipo que clasificó apenas en el segundo lugar del Grupo A.

La Roja que dirige Nicolás Córdova se metió con solo tres puntos y gracias a la regla del fair play, ya que terminó con una tarjeta amarilla menos que Egipto.

Al no ganar su grupo el combinado nacional deja su localía en el Estadio Nacional y esta jornada enfrentará a los aztecas en Playa Ancha.

La selección mexicana viene de terminar en el segundo lugar del Grupo C con cinco puntos, superando a España y Brasil, solo detrás de Marruecos.

¿Qué pasa si Chile y México empatan en los octavos de final?

En esta llave de octavos de final sí o sí tiene que haber un ganador esta noche, por lo que si el partido termina igualado en los 90 minutos, más los descuentos, tendrán que jugar la prórroga. Así lo dicta el reglamento de FIFA U-20 World Cup Chile 2025.

Esto quiere decir que el partido se extiende por otra media hora en dos etapas de 15 minutos. Si es que en el alargue nuevamente no hay ganador, todo se definirá en lanzamientos penales.

La llave entre Chile y México se podría definir en penales. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿A qué hora es el partido de Chile vs México por el Mundial Sub 20?

El partido entre Chile y México se disputa este martes 7 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. La transmisión estará a cargo de Chilevisión y DSports.