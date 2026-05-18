El entrenador Carlo Ancelotti tuvo que dejar fuera a varias figuras brasileñas para el Mundial 2026.

Este lunes 18 de mayo se dio a conocer la nómina final de la Selección de Brasil para el Mundial 2026, donde el entrenador Carlo Ancelotti confirmó que el ídolo Neymar estará presente en la cita planetaria.

El astro del Santos encabeza la lista de 26 nombres, donde quedaron varias figuras fuera, pues los prenominados eran 55 para esta Copa del Mundo.

Del extenso listado que se dio a conocer la semana pasada, no viajarán a Norteamérica el defensa Thiago Silva (Porto) ni el volante Andrey Santos (Chelsea).

Pero donde más recortes hubo fue en los delanteros, pues con el ingreso de Neymar salen de la convocatoria Joao Pedro (Chelsea), Richarlison (Tottenham Hotspur), Antony (Real Betis) y Pedro (Flamengo), entre otros.

Mientras que antes, ya habían quedado descartados por lesión Éder Militão (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid) y Estevao (Chelsea).

Joao Pedro venía de ganar con Chelsea el Mundial de Clubes 2025. (Foto: Instagram)

Publicidad

La preparación de Brasil

Ahora, los 26 convocados por Ancelotti se tienen que presentar el miércoles 27 de mayo en Río de Janeiro, para preparar el penúltimo amistoso de la Verdeamarela, que será contra Panamá el domingo 31 de mayo en el Estadio Maracaná.

Luego los pentacampeones del mundo se medirán con Egipto en Cleveland (6 de junio), previo a su gran estreno en la Copa del Mundo en Estados Unidos.

Brasil es parte del Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia. Su debut será ante los marroquíes el sábado 13 de junio a las 18:00 horas de Chile en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Publicidad

En síntesis