La IA simula quiénes clasificarán por grupo en el Mundial 2026: primeros, segundos y mejores terceros

Una plataforma de inteligencia artificial simuló quiénes serán los dos clasificados por grupo y los ocho mejores terceros del Mundial 2026.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. Y mediante un análisis de rendimiento histórico, actualidad de las plantillas y el factor de localía, una simulación de Inteligencia Artificial trazó el posible camino de quiénes serán los clasificados a los dieciséisavos de final a la Copa del Mundo.

En esta proyección, gigantes del fútbol mundial como Alemania, Francia, Brasil, Argentina e Inglaterra logran avanzar con paso firme, liderando sus respectivas zonas sin mayores contratiempos. No obstante, el análisis destaca el papel crucial de los anfitriones; México y Estados Unidos aprovecharían el impulso de su gente para comandar sus grupos, mientras que Canadá lograría una histórica clasificación como escolta.

La gran novedad de este certamen, la clasificación de los ocho mejores terceros, abre una ventana de esperanza para naciones que acostumbran a quedar en el camino. Según la simulación, equipos con gran despliegue físico y orden táctico como Paraguay, Corea del Sur y Senegal lograrían avanzar en esta nueva regla, convirtiéndose en rivales sumamente peligrosos.

Finalmente, el fútbol sudamericano no falla en esta proyección: Uruguay, Colombia y Ecuador aseguran su presencia en la siguiente fase gracias a su experiencia competitiva. El análisis también advierte el crecimiento de selecciones emergentes como Noruega y Marruecos, quienes prometen dar el gran golpe en el Mundial más ambicioso de todos los tiempos.

¿Argentina repetirá la hazaña de Qatar 2022? (Getty Images).

Los clasificados por grupo del Mundial 2026, según la IA

Grupo 1° Clasificado 2° Clasificado Análisis Breve A México Rep. Checa México aprovecha la localía; Chequia supera a Corea en solidez. B Suiza Canadá Suiza es garantía de grupos; Canadá avanza impulsado por su gente. C Brasil Marruecos Brasil domina; Marruecos confirma que su nivel en Qatar no fue casualidad. D Estados Unidos Australia EE.UU. lidera su grupo; Australia vence a Paraguay en un duelo físico. E Alemania Ecuador Alemania llega renovada; Ecuador impone su jerarquía sobre Costa de Marfil. F Países Bajos Japón Grupo técnico; los nipones sorprenden a Suecia para escoltar a la “Oranje”. G Bélgica Irán Bélgica pasa sin problemas; Irán aprovecha su orden defensivo ante Egipto. H España Uruguay El grupo de la muerte; la jerarquía de españoles y charrúas se impone. I Francia Noruega Francia es imparable; Haaland lleva a Noruega a su primera fase KO. J Argentina Argelia La campeona avanza invicta; Argelia se queda con el duelo africano/árabe. K Portugal Colombia Portugal con talento de sobra; Colombia vuelve con fuerza a la élite. L Inglaterra Croacia Los favoritos cumplen; Inglaterra lidera y Croacia apela a su oficio.

Publicidad

Los ochos mejores terceros, según la IA

Paraguay (Grupo D): Su solidez defensiva le permite rescatar puntos clave.

(Grupo D): Su solidez defensiva le permite rescatar puntos clave. Corea del Sur (Grupo A): La velocidad de sus transiciones castigará a Sudáfrica.

(Grupo A): La velocidad de sus transiciones castigará a Sudáfrica. Suecia (Grupo F): Por diferencia de goles tras vencer a Túnez.

(Grupo F): Por diferencia de goles tras vencer a Túnez. Costa de Marfil (Grupo E): Su potencia física le dará los puntos ante Curazao.

(Grupo E): Su potencia física le dará los puntos ante Curazao. Cabo Verde (Grupo H): La gran sorpresa; logran un triunfo histórico ante Arabia Saudita.

(Grupo H): La gran sorpresa; logran un triunfo histórico ante Arabia Saudita. Senegal (Grupo I): Clasifica por experiencia competitiva sobre Irak.

(Grupo I): Clasifica por experiencia competitiva sobre Irak. Austria (Grupo J): Un equipo muy táctico que sumará lo necesario ante Jordania.

(Grupo J): Un equipo muy táctico que sumará lo necesario ante Jordania. Ghana (Grupo L): Supera a Panamá en un duelo directo por el tercer puesto.

En síntesis…