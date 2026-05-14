El Mundial 2026 tendrá un inédito espectáculo en el descanso de la final, protagonizado por dos importantes artistas femeninas y una famosa banda.

Ya se siente en el ambiente que estamos cerca del inicio del Mundial 2026, una cita planetaria que revolucionará el fútbol, puesto que es la primera Copa del Mundo con 48 selecciones y que se desarrollará en tres sedes en conjunto: México, Estados Unidos y Canadá.

La FIFA busca innovar en varios aspectos, entre ellos el espectáculo de medio tiempo que habrá en la gran final, programada para el 19 de julio a las 15:00 horas en Nueva Jersey.

Con esto, se busca emular el halftime show que se realiza cada año en el Super Bowl de la NFL, que tiene una larga tradición desde 1993 cuando se presentó Michael Jackson.

Los artistas para el show de medio tiempo en la final del Mundial 2026

Si bien todavía queda mucho para la final de la Copa del Mundo, los organizadores ya confirmaron a los artistas de talla mundial que estarán a cargo de aquel show, el que será dirigido por Chris Martin, vocalista de Coldplay.

En los 15 minutos del entretiempo, se presentarán en la cancha del MetLife Stadium la icónica cantante estadounidense Madonna, la colombiana Shakira, que además está a cargo de la canción oficial del Mundial 2026, y la guinda de la torta será BTS, la exitosa banda de K-Pop.

Todo aquello fue anunciado esta jornada con un video protagonizado por Chris Martin y Elmo de Plaza Sésamo, junto a otros personajes de aquella serie infantil.

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En síntesis