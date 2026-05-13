El experimentado entrenador de la Selección de Brasil adelantó lo que podría ser la nómina definitiva para el Mundial 2026. ¿Estará Neymar?

En Brasil hay altas expectativas tras la prenómina que entregó el entrenador Carlo Ancelotti para el Mundial 2026, donde consideró por primera vez a Neymar, que ilusiona a todo un país con su posible presencia en la cita planetaria que se celebrará en Norteamérica.

Si bien ahora viene el gran recorte de 55 nombres a solo 26 que entrarán en la lista definitiva el próximo lunes 18 de mayo, el técnico italiano tuvo palabras dirigidas directamente a la situación del delantero del Santos.

Esto en entrevista con AS en Río de Janeiro, donde explicó por qué decidió inscribir al ex Barcelona y PSG.

“Tú tienes que elegir, tienes que considerar muchas cosas. En ese aspecto, Neymar es un jugador muy importante para este país, por el talento que ha mostrado siempre. Ha tenido problemas, se está recuperando, está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando, que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, está jugando con continuidad”, comentó.

“Obviamente para mí es una decisión no tan sencilla, hay que evaluar bien pro y contra. Más esto, no me mete presión, porque como he dicho, es un año que estamos evaluando no solo a Neymar, todos los jugadores”, agregó Ancelotti.

En la misma lína, indicó que no sería un problema llevar a Neymar a la Copa del Mundo, pues debe ser el jugador con mejor recepción en el camarín de la Verdeamarela.

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“Es muy amado Neymar, no solo para el pueblo, también para los jugadores. Eso también es un aspecto, en un ambiente se va a llamar a Neymar, no es que vas a meter una bomba dentro del vesturario, es muy querido, es muy amado”, completó el ex DT del Real Madrid.

Cabe recordar que Brasil es parte del Grupo C en el Mundial 2026, junto a Marruecos, Haití y Escocia. La Canarinha debuta el sábado 13 de junio a las 18:00 horas contra los africanos en Nueva Jersey.

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