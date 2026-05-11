El entrenador de la Selección de Brasil envió a los 55 nombres preseleccionados para disputar el Mundial 2026, donde fue incluido Neymar.

Este lunes las 48 selecciones que disputarán el Mundial 2026 tuvieron que enviar las listas con los jugadores preseleccionados para la competeción, donde todos estaban expectantes a la nómina de Brasil.

Esto principalmente por si el entrenador Carlo Ancelotti había decidido incluir o no al astro brasileño Neymar, el último exponente del ‘Jogo Bonito’ que no había sido considerado hasta el momento.

Pero para la ilusión del referente del Santos, sí entró en la convocatoria del técnico italiano, quien también incluyó a otro referente de la Canarinha como lo es el experimentado defensa Thiago Silva del Porto.

Mientras que la gran ausencia y que se perderá la Copa del Mundo es Savinho, atacante del Manchester City que no logró convencer al ex DT del Real Madrid.

Obviamente en la prenómina están las grandes figuras del Scratch, como Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Endrick (Lyon), Matheus Cunha (Manchester United), Joao Pedro (Chelsea), Gabriel Martinelli (Arsenal), Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (Flamengo), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Alisson Becker (Liverpool), etcétera.

Cabe recordar que Ancelotti no podrá disponer de dos figuras que están lesionados: Rodrygo y Éder Militão, ambos del Real Madrid.

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En total son 55 jugadores que han sido preseleccionados, donde el próximo lunes 18 de mayo solo quedarán 26 en la nómina final. ¿Continuará en la lista Neymar?

Revisa a continuación la prenómina de Brasil:

¿En qué grupo y cuándo debuta Brasil?

Cabe recordar que Brasil estará en el Grupo C junto a Marruecos, Haití y Escocia, debutando contra los africanos el sábado 13 de junio a las 18:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos.

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En síntesis