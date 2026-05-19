Sebastián Beccacece ilusiona a Omar Carabalí con el Mundial tras esta decisión en Ecuador

El portero de O'Higgins de Rancagua, Omar Carabalí se ilusiona con el Mundial 2026

El portero de O’Higgins de Rancagua, Omar Carabalí ha hecho noticia en las últimas semanas y todo esto tras el ok que recibió por parte de la FIFA, quien lo autorizó de poder ser convocado por parte de la Selección de Ecuador.

Todo esto comenzó tras lo que fueron los sondeos por parte de ‘La Tri’ por el portero de O’Higgins de Rancagua, a quien lo ven como una gran opción para poder ser convocado, pensando en el Mundial 2026.

Ante el ok que recibió por parte de la FIFA, en esta jornada el entrenador de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece le entregó una gran noticia al guardameta del conjunto ‘Celeste’.

Hoy el ex estratega de la Universidad de Chile realizó una conferencia de prensa, en la que indicó la fecha en la que dará a conocer su lista de citados para el Mundial, la que sería entre los últimos días del presente mes.

Carabalí se ilusiona con el Mundial | Foto: Photosport

¿La gran noticia para Carabalí?: Beccacece anunció que Omar Carabalí dice presente hoy en día dentro de los 55 jugadores de la prelista de la Selección de Ecuador, lo que lo ilusiona con poder decir presente en el Mundial.

Publicidad

La convocatoria que será clave para Carabalí será para los amistosos que tiene Ecuador ante Arabia Saudita y Guatemala, los que son previos a la cita mundialista, la que se oficializará durante los próximos días.

Por esto, Omar Carabalí mantiene viva su ilusión de poder decir presente en el Mundial 2026 con la Selección de Ecuador, en donde sueña con ser convocado por Beccacece.

"CAICEDO Y CARABALÍ ESTÁN EN LA PRELISTA DE ECUADOR" 🥹🇪🇨



Sebastián Beccacece confirmó que Jordy Caicedo y Omar Carabalí forman parte de la prelista de La Tri para el Mundial 2026. pic.twitter.com/XMOwfoGGUv — ®El Canal del Fútbol 🇪🇨⚽ (@ElCanalDFutbol) May 19, 2026

Publicidad

En Síntesis