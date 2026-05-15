FIFA autoriza a Omar Carabalí: podrá jugar por Ecuador y apunta al Mundial 2026

El ex arquero de Colo Colo recibió la autorización oficial de la FIFA para cambiar de federación y quedó habilitado para representar a Ecuador.

Omar Carabalí ha logrado consolidarse en O’Higgins de Rancagua y en el fútbol chileno como uno de los arqueros más regulares de la presente temporada.

Gracias a sus actuaciones tanto en la Liga de Primera como en la Copa Sudamericana, el guardameta de 28 años comenzó a llamar la atención de Sebastián Beccacece, especialmente por su situación de elegibilidad para representar a Ecuador.

Sin embargo, todo dependía de la autorización de la FIFA, organismo encargado de validar este tipo de cambio desde la Federación de Fútbol de Chile hacia la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Cabalí no ha sumado minutos con la Selección Chilena | FOTO: Sebastian Cisternas/Photosport

Omar Carabalí podría ser nominado por Sebastián Beccacece

Lo cierto es que durante las últimas horas el exmeta de Colo Colo recibió la autorización oficial de la FIFA para poder defender los colores de la “Tri” en futuras convocatorias.

Incluso, con esta resolución, el portero queda completamente habilitado para ser considerado de cara al Mundial 2026, torneo donde Ecuador comparte grupo con Costa de Marfil, Curazao y Alemania.

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Ahora, Carabalí deberá enfocarse en mantener el gran nivel que ha mostrado con el Capo de Provincia durante la temporada, buscando transformarse en una alternativa real para la portería de Ecuador.

En resumen…