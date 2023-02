¡Adiós al Rey!: Arturo Sanhueza anuncia su retiro del fútbol: "Hasta acá no más llegamos"

Uno de los jugadores más emblemáticos que venía quedando dentro de nuestro histórico fútbol nacional era el volante Arturo Sanhueza, quien es claramente recordado por su buen pasares por Santiago Wanderers y Colo Colo, hizo noticia en las últimas horas tras dejar una importante noticia.

El ‘Rey Arturo’ anunció mediante su cuenta de Instagram sobre su retiro del fútbol tras 25 largos años de carrera dentro del fútbol, en la que el mediocampista de que tuvo su último paso por Fernández Vial colgará los botines a sus 43 años.

“Hoy es uno de esos días extraños, donde la cabeza no logra ganarle ni siquiera un ‘trancazo’ al corazón. No hay pensamiento posible que aplaque la pena de decir adiós. Hasta acá no más llegamos. Pongo fin a 25 años de carrera profesional y lo hago con la frente en alto”, comenzó expresando Sanhueza en su Instagram.

Dentro de su comunicado, el hoy ex jugador detalló que esta decisión fue muy compleja de poder tomar en este tiempo, pero que la opinión de su familia fue trascendental para decantarse a anunciar el retiro del fútbol.

Sanhueza dejará el fútbol | Foto: Agencia Uno

“Tuve algunas opciones para seguir, pero primó la familia. Ellos me pidieron que no los volviera a dejar, que ya habíamos cumplido un ciclo y qué mejor que haberlo hecho con la camiseta del Vial”, declaró el ‘Rey’.

Finalmente, Sanhueza a pesar de su retiro, se mantendrá bastante cerca de la cancha, ya que anunció que comenzara a dar sus primeros pasos en el mundo de la dirección técnica, en la que espera poder conseguir grandes cosas.

“Los títulos, los récords y los logros no son relevantes ahora. Hoy importa iniciar otro camino. Estoy seguro que seré entrenador, armaré un gran equipo de trabajo y me iré a viajar para aprender de los mejores. Así me criaron y así seré siempre”, cerró.