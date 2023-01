Universidad Católica dentro de su preparación en esta pretemporada jugaron un nuevo amistoso en las últimas horas, en el que los ‘Cruzados’ se impusieron por la mínima ante Talleres de Córdoba, apronte muy importante para la institución pensando en que el inicio del torneo está pronto a comenzar.

Tras lo que dejó el duelo ante los argentinos, el director técnico del conjunto precordillerano, Ariel Holan, conversó con los medios y compartió sus impresiones de lo que fue el triunfo de sus dirigidos ante la ‘T’, en la que declaró que fue un partido de máxima intensidad.

“Talleres es uno de los equipos que se caracteriza por la dinámica y por su agresividad defensiva y ofensiva. Para este momento de la pretemporada fue un máximo nivel de oposición que tuvimos y por eso quedo conforme con el balance del partido”, partió señalando Holan.

Si bien el triunfo le da confianza y tranquilidad para lo que es el inicio de temporada, el estratega se mantiene preocupado debido a que considera que aún le están faltando jugadores para poder confeccionar su plantilla, haciendo énfasis al puesto que es necesario para reforzar.

La UC se impuso ante Talleres | Foto: Agencia VS

“Es claro que en la mitad de la cancha nos están faltando los refuerzos que pedimos para darnos mayor recambio”, recalcó el estratega en conferencia de prensa.

Manteniéndose en esa postura, el argentino fue bien claro desde un primer minuto en que quería tener dos jugadores por puesto y eso hoy no se cumple, pero que aquello, de igual forma no lo deja con preocupación con lo que ha hecho el equipo en esta pretemporada.

“Nuestro plantel debe tener dos futbolistas por puesto y en estos momentos no tenemos un plantel con dos futbolistas por puesto. Eso no quiere decir que no esté conforme con el rendimiento del equipo. Son dos cosas muy distintas”, declaró.

Finalmente, Holan ya pone su mira para lo que será el inicio del Campeonato Nacional, en la que el estratega recalca que estas semanas de trabajo con el club han sido exigentes e intensas, con el fin de que el equipo llegue de la mejor forma en todos los aspectos posibles al comienzo del torneo.

“Uno trata de ser lo más exigente posible con lo que venimos, entrenando para que de cara al campeonato tengamos al equipo lo más fuerte posible”, culminó.