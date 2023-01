Desde el diario La Tercera aseguraron que Universidad de Chile quiso levantarle a Joan Cruz a Colo Colo, aunque no tuvo respuesta positiva por una razón que acomplejó al jugador del Cacique.

Joan Cruz no vive días felices en Colo Colo ni en la Selección Chilena Sub 20, donde en el primero no es considerado por Gustavo Quinteros y en La Roja ha tenido que arrancar como suplente en el equipo de Patricio Ormazábal y, además, quedó suspendido para el decisivo duelo ante Venezuela.

La incertidumbre que existe en el aire con la situación contractual de Cruz con los albos, en donde Colo Colo dice que su contrató se renovó automáticamente por las citaciones y su representación lo contrario, llevó a que un club se fijara en él.

Se trata de Universidad de Chile, clásico rival de los albos que para este Mercado de Pases ya fichó a Matías Zaldivia desde Colo Colo y ahora intentó quedarse con una de las joyas que tiene la Selección Chilena y la cantera de los albos.

Cruz básicamente no jugó en Colo Colo el 2022. | Foto: Agencia UNO

Según reveló el diario La Tercera, la delicada situación de Cruz con la dirigencia alba llevó a los azules a fijarse en él, aunque no recibieron la respuesta que esperaban por parte de AIM, la representación de Cruz.

Los motivos esgrimidos por el jugador de Colo Colo a través de sus representantes, según explican, es que es altamente activo en Redes Sociales y vio la ‘funa’ que sufrió Matías Zaldivia al pasar de Colo Colo a Universidad de Chile, algo que no estuvo dispuesto a soportar.

Si bien desde la dirigencia de los albos aseguran que Cruz sigue perteneciendo a la institución, su representación dice que no y presentarán una oferta en los próximos días que podría ser determinante para sellar o no la continuidad del jugador en Macul.