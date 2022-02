Audax Italiano visitará a Colo Colo este sábado a las 18:00 por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2022. El equipo de La Florida no suma unidades en dos fechas de competencia, por lo que llega con la necesidad de sumar en el estadio Monumental. Roberto Cereceda, revela que en los trabajos liderados por Ronald Fuentes no se plantea la opción de realizar una propuesta defensiva.

"El profesor es fiel a su estilo, vamos a jugar respetando mucho el modelo de juego que es intentar jugar mucho, llegar con juego contruido desde atrás y poder hacer daño de esa manera. En ningún momento se trabajó pensando en que nos ibamos a meter atrás o esperar lo que va a hacer Colo Colo", dice el electricó en conversación con TNT Sports.

Cereceda aborda el complicado arranque de su equipo: "Por un lado es muy preocupante, tenemos cero puntos, son dos partidos que llevamos perdiendo, por otro lado está el tema que siempre hay un cambio de técnico, hay una idea nueva, un modelo de juego que estamos conociendo, estamos siempre en constante crecimiento, eso lo hemos asimilado bien. El primer partido fue malo, el segundo mejoramos, esperamos ir subiendo, las prácticas han ido subiendo de nivel, por ese lado nos mantenemos un poco más tranquilos, pero por el tema de los puntos estamos preocupados. Sabemos que con la idea y creyendo vamos a tener más resultados positivos que negativos. Esperamos que ojalá desde mañana empecemos a revertir esto", expresa.

Cereceda comenta la situación del Cacique que no sumaría minutos de juvenil por la jornada 3, al menos desde el arranque del compromiso: "Me pilla de sorpresa, ese es un tema super personal de cada técnico. La regla es súper valida, pero tengo un pensamiento personal de que el sub 21 se lo tiene que ganar para estar al nivel de la competencia y de sus compañeros. Hay equipos que cumplen esta regla trayendo jugadores de otros clubes, de otras canteras y los hacen jugar por el equipo que necesita sumar. No lo comparto para nada, soy de la idea que el jugador sea joven, viejo, mediana edad, tiene que ganarse en los entrenamientos la opción de jugar. Si van a jugar de esta manera es porque los que van jugar están en un mejor rendimiento que el sub 21".

El lateral izquierdo se refiere a su enfrentamiento con Pablo Solari: "Hoy en día él está pasando un gran momento, con gran confianza, es uno de los jugadores que me gusta mucho como juega. Poder enfrentarlo mañana es genial, me encantan estos duelos, me gusta cuando se habla del jugador que voy a enfrentar, me gusta cuando el jugador se atreve. Va a ser interesante".

Roberto adelanta que no guardarán futbolitstas para el encuentro ante Estudiantes de La Plata del próximo miércoles a las 21:30 en El Teniente por la fase 2 ida de la Copa Libertadores: "Para mañana (ante Colo Colo) tenemos que ir con lo mejor sí o sí, porque no hemos ganado, necesitamos empatar lo que sea. Es positivo que nos toque este partidos, porque te hace subir el nivel", cierra con miras a elevar el nivel en la previa al encuentro ante el club trasandino.